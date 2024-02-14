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Коровин Федор Савельевич

Место рождения

с Сторожевое

Дата рождения

26.05.1904

Дата смерти

03.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904

Отец: Коровин Савелий Емельянович

Мать: Терновых Александра Абрамовна

с Сторожевое
Рождение ребёнка
30.11.1926

Дочь: Коровина Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна

с. Сторожевое
Рождение ребёнка
23.11.1931

Сын: Коровин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна

с Сторожевое
Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Коровина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна

с Сторожевое
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Коровина Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Коровин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна

с Балахтон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

с Сторожевое
Смерть
03.05.1980
г Красноярск
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