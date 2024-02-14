Коровин Федор Савельевич
Место рожденияс Сторожевое
Дата рождения26.05.1904
Дата смерти03.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904
с Сторожевое
Рождение ребёнка
30.11.1926
Дочь: Коровина Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна
с. Сторожевое
Рождение ребёнка
23.11.1931
Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна
с Сторожевое
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Коровина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна
с Сторожевое
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Коровина Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна
Рождение ребёнка
29.10.1949
Мать ребёнка: Коровина Александра Карповна
с Балахтон
Смерть
03.05.1980
г Красноярск