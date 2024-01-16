Сорокин Михаил Спиридонович
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
д. Татариново
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ксенофонтовна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ксенофонтовна
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно