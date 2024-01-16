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Сорокин Михаил Спиридонович

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сорокин Спиридон Павлович

Мать: Сорокина Наталья Фёдоровна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ксенофонтовна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сорокин Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ксенофонтовна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Ксенофонтовна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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