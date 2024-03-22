(Глушенкова (Глухина, Емелина)) Акилина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушенкова (Глухина, Емелина)) Акилина Тимофеева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1822

Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Мать: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.06.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники економические крестьяне Петр Федоров и Авдотья Емельянова | Казанская церковь
Крещение
06.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Ирины Никифоровой Брыкаловой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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