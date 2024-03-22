(Глушенкова (Глухина, Емелина)) Акилина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения11.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1822
Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Крещение
?.06.1822
воспреемники економические крестьяне Петр Федоров и Авдотья Емельянова | Казанская церковь
Крещение
06.04.1836
воспреемница Ирины Никифоровой Брыкаловой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно