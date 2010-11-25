Осипова (Басманова) Валентина Елизаровна
Место рождения
Дата рождения17.03.1914
Дата смерти25.11.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1914
Бракосочетание
09.09.1936 ст.
Кабанье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.09.1938
Дочь: Виноградова (Осипова) Рахиль Владимировна
Отец ребёнка: Осипов Владимир Иванович
Галкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
25.02.1950
Смерть
25.11.2010