Осипова (Басманова) Валентина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Басманова) Валентина Елизаровна

Место рождения

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.03.1914

Дата смерти

25.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1914

Отец: Басманов Елизар

Мать: Басманова (Малышева) Наталья Петровна

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.09.1936 ст.

Муж: Осипов Владимир Иванович

Кабанье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.09.1938

Дочь: Виноградова (Осипова) Рахиль Владимировна

Отец ребёнка: Осипов Владимир Иванович

Галкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
25.02.1950

Муж: Семенов Николай Васильевич

Смерть
25.11.2010

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