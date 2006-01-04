Середюк Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середюк Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.?

Дата смерти

04.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середюк (Никулина) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
30.08.1973

Дочь: Фомина (Середюк) Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Середюк (Никулина) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
15.04.1982

Дочь: (Середюк) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Середюк (Никулина) Елена Валентиновна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
04.01.2006

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