Середюк Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.?
Дата смерти04.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1973
Дочь: Фомина (Середюк) Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Середюк (Никулина) Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
15.04.1982
Дочь: (Середюк) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Середюк (Никулина) Елена Валентиновна
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
04.01.2006