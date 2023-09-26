Елина Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елина Ольга Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1987

Сын: Болбин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1993

Дочь: Власова Ксения Николаевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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