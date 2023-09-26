Елина Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1987
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1993
Дочь: Власова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности