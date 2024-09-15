Унтилова (Киселица) Варвара
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Киселица Андриан
Мать: Анастасия Георгиевна
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унтила Димитрий
Отец ребёнка: Унтила Георгий
Бракосочетание
17.06.1877
Муж: Унтила Георгий
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Отец ребёнка: Унтила Георгий
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Унтила Георгий
Смерть
Неизвестно