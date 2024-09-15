Унтилова (Киселица) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унтилова (Киселица) Варвара

Место рождения

Бушовка, Резинский район

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Киселица Андриан

Мать: Анастасия Георгиевна

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унтила Димитрий

Отец ребёнка: Унтила Георгий

Бракосочетание
17.06.1877

Муж: Унтила Георгий

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Отец ребёнка: Унтила Георгий

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Унтила Георгий

Смерть
Неизвестно

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