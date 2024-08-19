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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Иван (Воин) Тимофеевич
Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1590
Сын: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович