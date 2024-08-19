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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Иван (Воин) Тимофеевич

Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1590

Сын: Пушкин«Черной» Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Пушкин Тимофей Семенович

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