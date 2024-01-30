Груздев Егор (Георгий) Семенович
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Семен Дмитриев
Мать: Стефанида Андреева
Бракосочетание
28.05.1884 ст.
Жена: Груздева Мария Андреевна
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Книги брачных обысков церкви с. Станилово Мологского уезда за 1882-1892 годы, стр.88
Рождение ребёнка
15.03.1886 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Станилово Мологского уезда за 1886-1888 годы, стр.12 запись 23 Восприемник деревни Игнатово крестьянин Василий Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1886-1888 годы, стр.91 запись 55 Восприемник деревни Игнатово крестьянский сын Егор Андреев
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.
Дочь: Голубева (Груздева) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1890-1896 годы, стр. 8 запись 12, (Восприемник сестра крестьянина Егора Семенова Груздева девица Мария Семенова)
Рождение ребёнка
08.02.1893 ст.
Дочь: Груздева Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1890-1896 годы, стр.187 запись 13 (Восприемник сестра крестьянина Егора Семенова Груздева девица Мария Семенова)
Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.
Дочь: Панова (Груздева) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1890-1896 годы, стр.22 запись 11 Восприемник деревни Горлово крестьянина Василия Семенова жена Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
16.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1897-1900 годы,стр.20 запись 33 Восприемник деревни Горлово крестьянин Иван Егоров
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.
Информация из Метрических книг церкви с.Станилово Мологского уезда за 1897-1900 годы, стр. 190 запись 4 Восприемник деревни Игнатово крестьянин Егор Андреев
Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.
Дочь: Груздева Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с. Станилово Мологского уезда за 1901-1908 годы, стр.78 запись 22 Восприемник крестьянина Егора Семенова Груздева девица Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Станилово Мологского уезда за 1901-1908 годы, стр.274 запись 17 Восприемник деревни Солоцкова крестьянина Емельяна Васильева сын Дмитрий Емельянов Баранов
Рождение ребёнка
04.09.1908 ст.
Мать ребёнка: Груздева Мария Андреевна
Информация из Метрических книг церкви с. Станилово Мологского уезда за 1901-1908 годы, стр. 490 запись 26 Восприемник деревни Романиха крестьянин Егор Гаврилов Смирнов
Смерть
Неизвестно