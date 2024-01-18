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Корнаухова Екатерина Сергеевна
Корнаухова Екатерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2000
Пол
Женский
Отец
Корнаухов Сергей Викторович
1972 г.р.
Мать
Корнаухова (Хлебодарова) Наталья Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000
Отец:
Корнаухов Сергей Викторович
Мать:
Корнаухова Наталья Анатольевна
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