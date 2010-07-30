Большакова (Петрова) Надежда Константиновна
Место рожденияДеревня Оксочи Бологоевский район
Дата рождения30.09.1921
Дата смерти30.07.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
09.07.1944
Дочь: Тимофеева (Большакова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
09.03.1946
Дочь: Большакова (Большакова) Рита Николаевна
Отец ребёнка: Большаков Николай Матвеевич
Смерть
30.07.2010
Похороны
2010