Большакова (Петрова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова (Петрова) Надежда Константиновна

Большакова (Петрова) Надежда Константиновна

Место рождения

Деревня Оксочи Бологоевский район

Дата рождения

30.09.1921

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921

Отец: Петров Константин Матвеевич

Мать: Петрова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
09.07.1944

Дочь: Тимофеева (Большакова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
09.03.1946

Дочь: Большакова (Большакова) Рита Николаевна

Отец ребёнка: Большаков Николай Матвеевич

Смерть
30.07.2010
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Похороны
2010
Ковров, город Ковров, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.