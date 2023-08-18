Малыхин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыхин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыхина (Масалитина) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малыхина) Алина Александровна

Мать ребёнка: Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Иван Александрович

Мать ребёнка: Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна

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