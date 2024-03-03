Гришин Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Михаил Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965

Отец: Гришин Борис Петрович

Мать: Гришина-Елизарова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина-Шарова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1989

Сын: Гришин Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина-Шарова Татьяна Алексеевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

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