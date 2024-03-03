Гришин Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1989
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина-Шарова Татьяна Алексеевна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край