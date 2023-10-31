Иевлева (Ергина) Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Ергина) Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Иевлева Акилина Симонова

Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1757

Муж: Иевлев Симон Андреев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иевлев Дмитрий Симонов

Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иевлева Татьяна Симонова

Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Иевлева Параскева Симонова

Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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