Иевлева (Ергина) Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Иевлева Акилина Симонова
Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев
Бракосочетание
До 1757
Муж: Иевлев Симон Андреев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иевлева Татьяна Симонова
Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Иевлева Параскева Симонова
Отец ребёнка: Иевлев Симон Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно