Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1905
Дата смерти20.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1924
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Петрук) Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Викулова (Петрук) София
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1930
Дочь: Ганжук (Петрук) Майя
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Кратюк (Петрук) Дина Георгиевна
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Петрук Болеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1939
Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич
Смерть
20.05.1996
Москва, город федерального значения Москва