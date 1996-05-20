Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна 07.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

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Место рождения

Полянь, Хмельницька область

Дата рождения

07.08.1905

Дата смерти

20.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905

Отец: Гаврилюк Нестор Дионисьевич

Мать: Гаврилюк (Ковба) Ирина Никифоровна

Полянь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1924

Сын: Петрук Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Полянь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Петрук) Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Викулова (Петрук) София

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1930

Дочь: Ганжук (Петрук) Майя

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Кратюк (Петрук) Дина Георгиевна

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Петрук Болеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Петрук Генрих Георгиевич

Отец ребёнка: Петрук Георгий Алексеевич

Смерть
20.05.1996
Москва, город федерального значения Москва

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