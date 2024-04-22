Константинов Николай Игнатьевич (Игнатиевич)
Место рождения
Дата рождения22.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Крещение
23.03.1892
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Смерть
Неизвестно