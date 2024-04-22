Константинов Николай Игнатьевич (Игнатиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Николай Игнатьевич (Игнатиевич)

Место рождения

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

22.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892

Отец: Константинов Игнатий Константинов

Мать: Константинова Павла Николаевна

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Крещение
23.03.1892
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Смерть
Неизвестно
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