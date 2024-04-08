Анисья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти03.03.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Фёдор Логинов
Отец ребёнка: Логин Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Лукьян Логинов
Отец ребёнка: Логин Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Семён Логинов
Отец ребёнка: Логин Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Леонтьев
Смерть
03.03.1808 ст.
Причина смерти: водянкою
Похороны
04.03.1808 ст.