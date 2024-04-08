Анисья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Леонтьева

Анисья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

03.03.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Фёдор Логинов

Отец ребёнка: Логин Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лукьян Логинов

Отец ребёнка: Логин Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Семён Логинов

Отец ребёнка: Логин Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Леонтьев

Смерть
03.03.1808 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: водянкою
Похороны
04.03.1808 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close