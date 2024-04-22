Арефьева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Елена Васильевна

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.01.1880 ст.

Муж: Арефьев Михаил Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Арефьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1885 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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