Арефьева Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Арефьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
12.09.1885 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Арефьев Михаил Герасимович
Смерть
Неизвестно