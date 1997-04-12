Моисеева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Александра Сергеевна

Место рождения

д. Вилюшки

Дата рождения

?.05.1904 ст.

Дата смерти

12.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1904 ст.

Отец: Сергей

Мать: не указана

д. Вилюшки
Рождение ребёнка
1929

Сын: Моисеев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Моисеев Александр Или Алексей Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович

Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Моисеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Козлова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Александр Степанович

Смерть
12.04.1997
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность
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