Моисеева Александра Сергеевна
Место рожденияд. Вилюшки
Дата рождения?.05.1904 ст.
Дата смерти12.04.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1904 ст.
Отец: Сергей
д. Вилюшки
Рождение ребёнка
1929
Сын: Моисеев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Моисеев Александр Или Алексей Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович
Рождение ребёнка
21.02.1936
Сын: Моисеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Козлова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Моисеев Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1997
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность