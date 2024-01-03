Калинина (Трещалкина) Наталья Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1982
Сын: Калинин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно