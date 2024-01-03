Калинина (Трещалкина) Наталья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Трещалкина) Наталья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: Трещалкин Игорь Александрович

Мать: Трещалкина (Бычкова) Мария Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Калинин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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