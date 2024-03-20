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Гришин Иван Максимович

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

24.09.1912

Дата смерти

28.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1912

Отец: Гришин Максим Афонасьев

Мать: Гришина Анастасия Иванова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.09.1912
Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Восприемники: Иван Андреев Анисков, Ксения Иванова Чинчикова
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
28.07.1945
Москва
Причина смерти: Туберкулез легких и кишек
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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