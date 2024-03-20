Гришин Иван Максимович
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения24.09.1912
Дата смерти28.07.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1912
Отец: Гришин Максим Афонасьев
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.09.1912
Казанская церковь села Соболево Пронского уезда Рязанской губернии
Восприемники: Иван Андреев Анисков, Ксения Иванова Чинчикова
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
28.07.1945
Москва
Причина смерти: Туберкулез легких и кишек
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище