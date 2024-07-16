Рябых (Кулагина) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1900
Рождение ребёнка
24.08.1902
Сын: Рябых Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рябых Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: Рябых Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: Рябых Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1911
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.01.1914
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1915
Дочь: Рябых Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1917
Сын: Рябых Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно