Рябых (Кулагина) Наталия Ивановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябых (Кулагина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1900

Муж: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Рябых Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рябых Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: Рябых Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: Рябых Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Рябых Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Рябых Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
13.02.1915

Дочь: Рябых Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1917

Сын: Рябых Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Рябых Фёдор Яковлевич

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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