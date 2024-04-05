Sekular(Sekularczyk) Franciszek
Место рожденияTrojanów
Дата рождения1782
Дата смерти1831
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Trojanów
Бракосочетание
1805
Жена: Sekular (Gałązka) Zofia
Kuflew
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Jazgarska (SekularSekularczyk) Tekla
Мать ребёнка: Sekular (Gałązka) Zofia
Бракосочетание
1813
Kuflew
Рождение ребёнка
1814
Сын: Sekular Piotr
Мать ребёнка: Sekular (Sekularczyk) (Krążała) Elżbieta Cecylia
Sokolnik
Смерть
1831
Kuflew