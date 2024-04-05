Sekular(Sekularczyk) Franciszek 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sekular(Sekularczyk) Franciszek

Место рождения

Trojanów

Дата рождения

1782

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Sekular (Sekularczyk) Jakub

Мать: Sekular (Sekularczyk) (Pilich) Marianna

Trojanów
Бракосочетание
1805

Жена: Sekular (Gałązka) Zofia

Kuflew
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Jazgarska (SekularSekularczyk) Tekla

Мать ребёнка: Sekular (Gałązka) Zofia

Бракосочетание
1813

Жена: Sekular (Sekularczyk) (Krążała) Elżbieta Cecylia

Kuflew
Рождение ребёнка
1814

Сын: Sekular Piotr

Мать ребёнка: Sekular (Sekularczyk) (Krążała) Elżbieta Cecylia

Sokolnik
Смерть
1831
Kuflew

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