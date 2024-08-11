Мальцева Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулина (Мальцева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажина (Мальцева) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Павлович

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