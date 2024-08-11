Мальцева Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулина (Мальцева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажина (Мальцева) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Павлович