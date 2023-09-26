Маковеева Зоя Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева Зоя Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1951

Сын: Маковеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Маковеев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Маковеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Василий

Смерть
Неизвестно
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