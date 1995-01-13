Орлова (Ополоник) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.01.1953
Дата смерти13.01.1995
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953
Отец: Ополоник Владимир
Бракосочетание
Около 1972
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
?.02.1972
Дочь: Орлова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
24.11.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.1995
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно