Орлова (Ополоник) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Ополоник) Любовь Владимировна

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Место рождения

Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.01.1953

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1972 г.р.
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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953

Отец: Ополоник Владимир

Мать: (Афаневич) Екатерина Анисимовна

Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Около 1972

Муж: скрыто настройками приватности

Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
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Рождение ребёнка
?.02.1972

Дочь: Орлова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
24.11.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.1995
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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