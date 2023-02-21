Добряков Ефим Симиенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков Ефим Симиенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Добряков Симиен Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Мать ребёнка: Добрякова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Добряков (симаков) Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Добрякова ?

Рождение ребёнка
27.03.1816

Сын: Добряков (симаков) Никита Ефимов

Мать ребёнка: Добрякова ?

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Агафья Ефимова

Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Добряков (симаков) Платон Ефимов

Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова

Рождение ребёнка
01.04.1831

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Марья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова ?

Смерть
Неизвестно
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