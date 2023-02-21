Добряков Ефим Симиенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Добряков Симиен Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Добряков (симаков) Степан Ефимов
Мать ребёнка: Добрякова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Добряков (симаков) Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Добрякова ?
Рождение ребёнка
27.03.1816
Сын: Добряков (симаков) Никита Ефимов
Мать ребёнка: Добрякова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Агафья Ефимова
Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Добряков (симаков) Платон Ефимов
Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова
Рождение ребёнка
01.04.1831
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Добрякова Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрякова ?
Смерть
Неизвестно