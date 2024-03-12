Полянских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянских Иван

Полянских Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1912

Дата смерти

27.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912

Отец: Полянских Василий

Мать: Полянских Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полянских) Людмила

Мать ребёнка: Полянских (Мезрина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянских (Мезрина) Анна

Рождение ребёнка
18.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянских (Мезрина) Анна

Рождение ребёнка
14.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянских (Мезрина) Анна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянских (Мезрина) Анна

Смерть
27.11.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.