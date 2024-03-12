Полянских Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1912
Дата смерти27.11.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912
Отец: Полянских Василий
Мать: Полянских Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полянских) Людмила
Мать ребёнка: Полянских (Мезрина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полянских (Мезрина) Анна
Рождение ребёнка
18.09.1945
Рождение ребёнка
14.01.1947
Рождение ребёнка
11.09.1953
Смерть
27.11.1989