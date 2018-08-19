Ковганко (Антонова) Ангелина Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти19.08.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1960
Дочь: Кожевникова Любовь Владиславовна
Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович
Рождение ребёнка
12.12.1963
Дочь: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)
Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович
Рождение ребёнка
16.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2018