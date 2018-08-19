Ковганко (Антонова) Ангелина Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковганко (Антонова) Ангелина Филлиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

19.08.2018

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1960

Дочь: Кожевникова Любовь Владиславовна

Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович

Рождение ребёнка
12.12.1963

Дочь: Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)

Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович

Рождение ребёнка
16.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковганко Владислав Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковганко Владислав Иосифович

Смерть
19.08.2018
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