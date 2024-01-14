Летова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Летов Алексей Александров
Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно