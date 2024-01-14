Летова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Летов Алексей Александров

Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Летов Александр Ермолаев

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Александр Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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