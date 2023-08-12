Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сивков Гурий Алексеевич
Мать: Сивкова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Владимир