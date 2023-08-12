Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивков Гурий Алексеевич

Мать: Сивкова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Владимир

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