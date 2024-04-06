Новожилова (Якина) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Якина) Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Якин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1904

Муж: Новожилов Илья Мартемьянович

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Невеста: Крестьянская девица деревни Холмищи. Поручители по жениху: Крестьянин села Дмитриево Иван Михайлович Илюхин и деревни Браславль Павел Семёнов Савинов. По невесте: Крестьяне деревни Средний Дв... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Новожилов Иван Ильич

Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Степан Ильич и Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Новожилов Василий Ильич

Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемник, брат новорожденного Степан Ильич Новожилов
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична

Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Новожилов Нестор Ильич

Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович

Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Новожилов Александр Ильич

Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Крестил священник Михаил Носов. Восприемники: деревни Каргаполово крестьянин Пётр Ильич Новожилов и крестьянская жена Мария Андреевна Кузина.
Смерть
Неизвестно

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