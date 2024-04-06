Новожилова (Якина) Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Якин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1904
Невеста: Крестьянская девица деревни Холмищи. Поручители по жениху: Крестьянин села Дмитриево Иван Михайлович Илюхин и деревни Браславль Павел Семёнов Савинов. По невесте: Крестьяне деревни Средний Дв... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1905
Сын: Новожилов Иван Ильич
Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович
Восприемники: Крестьянские дети деревни Браславль Степан Ильич и Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1907
Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович
Восприемник, брат новорожденного Степан Ильич Новожилов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Новожилова Зиновия Ильинична
Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Новожилов Александр Ильич
Отец ребёнка: Новожилов Илья Мартемьянович
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Крестил священник Михаил Носов. Восприемники: деревни Каргаполово крестьянин Пётр Ильич Новожилов и крестьянская жена Мария Андреевна Кузина.
Смерть
Неизвестно