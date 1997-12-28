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Бобриков Александр Михайлович

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Место рождения

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.10.1925

Дата смерти

28.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1925

Отец: Бобриков Михаил Иванович

Мать: Бобрикова Анна Никифоровна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1949

Жена: Бобрикова Евдокия Андреевна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Гридина Алла Александровна

Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.08.1956

Дочь: Бобрикова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1961

Сын: Бобриков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
28.12.1997
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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