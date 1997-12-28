Бобриков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1925
Дата смерти28.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1925
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Гридина Алла Александровна
Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1956
Дочь: Бобрикова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1961
Сын: Бобриков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна
Смерть
28.12.1997
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область