Исаков Фаддей Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Исакова Вера Фадеевна
Мать ребёнка: Исакова Харитина Архиповна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Исакова Нина Фадеевна
Мать ребёнка: Исакова Харитина Архиповна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Исакова Харитина Архиповна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Исакова Харитина Архиповна
Смерть
Неизвестно