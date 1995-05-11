Механошин Кирилл Петрович
Место рождения
Дата рождения10.03.1916 ст.
Дата смерти11.05.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916 ст.
Рождение ребёнка
1937
Сын: Механошин Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна
Бракосочетание
10.12.1940
Рождение ребёнка
15.08.1941
Сын: Механошин Владент Кириллович
Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Рождение ребёнка
15.08.1941
Дочь: Давыдова Светлана Кирилловна
Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
11.05.1995
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область