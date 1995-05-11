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Механошин Кирилл Петрович

Место рождения

Еловка, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

10.03.1916 ст.

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916 ст.

Отец: Миханошин Пётр Тимофеевич

Мать: Миханошина Акулина Никифоровна

Еловка, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Механошин Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна

Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
10.12.1940

Жена: Механошина Анфия Васильевна

Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.08.1941

Сын: Механошин Владент Кириллович

Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Рождение ребёнка
15.08.1941

Дочь: Давыдова Светлана Кирилловна

Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
11.05.1995
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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