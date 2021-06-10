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Терновская София Яновна
Терновская София Яновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.2021
Пол
Женский
Отец
Терновский Ян Вячеславович
1988 г.р.
Мать
Шепель Виктория Николаевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2021
Отец:
Терновский Ян Вячеславович
Мать:
Шепель Виктория Николаевна
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