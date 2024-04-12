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Барабанова Наталья Николаевна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.08.1863

Дата смерти

26.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1863

Отец: Барабанов Николай Тимофеевич

Мать: Барабанова Аксинья Матвеевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
15.08.1863
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Егор Прохоров Качанов и девица Мария Алексеева Иваночкина
Смерть
26.05.1864
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умерла в возрасте 1 года от кори Отпета и похоронена в селе Жерновищи 28.05.1864
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