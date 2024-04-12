Толстоухова (Глухова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Иван
Рождение ребёнка
15.08.1925
Сын: Толстоухов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Толстоухов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстоухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Толстоухов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно