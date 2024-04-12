Толстоухова (Глухова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоухова (Глухова) Елена Ивановна

Место рождения

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Иван

Мать: не указана

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Толстоухов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Толстоухов Иван Федорович

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстоухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Толстоухов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстоухов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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