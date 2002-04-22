Даренских (Карпова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даренских (Карпова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1914

Дата смерти

22.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.12.1939

Дочь: (Даренских) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1944

Сын: Доренских Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич

Смерть
22.04.2002

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