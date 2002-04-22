Даренских (Карпова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1914
Дата смерти22.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1939
Дочь: (Даренских) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1944
Сын: Доренских Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Доренских Сергей Николаевич
Смерть
22.04.2002