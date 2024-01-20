Данилова Елена Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1986
Рождение ребёнка
28.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности