Данилова Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Елена Геннадьевна

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Место рождения

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.02.1986

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1986

Отец: Данилов Геннадий Викторович

Мать: Данилова Валентина Александровна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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