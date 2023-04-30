Зыкова (Юдина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1951
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951
Отец: Юдин Николай Андреевич
Мать: Юдина Марина Малаховна
Рождение ребёнка
20.06.1976
Сын: Зыков Александр Люцианович
Отец ребёнка: Зыков Люциан Фёдорович
Рождение ребёнка
1980
Сын: Зыков Григорий Люцианович
Отец ребёнка: Зыков Люциан Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно