Зыкова (Юдина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Юдина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951

Отец: Юдин Николай Андреевич

Мать: Юдина Марина Малаховна

Рождение ребёнка
20.06.1976

Сын: Зыков Александр Люцианович

Отец ребёнка: Зыков Люциан Фёдорович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Зыков Григорий Люцианович

Отец ребёнка: Зыков Люциан Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Люциан Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Люциан Фёдорович

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