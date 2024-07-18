Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1902
Муж: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Архип Петрович
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
09.01.1916
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
20.08.1918
Дочь: Марья ? Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Смерть
После 1918