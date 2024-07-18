Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Емельяновна

Место рождения

Янзакасы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Янзакасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
30.06.1902

Муж: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Архип Петрович

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1916

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.08.1918

Дочь: Марья ? Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1918

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