Щукин Александр Ильич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Александр Ильич

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Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

05.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Щукин Илья Антонович

Мать: Щукина (Щукина) Татьяна Филипповна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Призыв на военную службу
?.02.1943
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Призван в феврале 1943г Гавриловским РВК, Чкаловской области Гавриловского района.
Смерть
05.01.1944
Старое Село, Витебский район, Витебская область
Погиб на Великой Отечественной Войне. Гвардии рядовой, призван в феврале 1943г Гавриловским РВК, Чкаловской области Гавриловского района. Похоронен: Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. ... Показать все

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