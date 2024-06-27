Щукин Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Призыв на военную службу
?.02.1943
Призван в феврале 1943г Гавриловским РВК, Чкаловской области Гавриловского района.
Смерть
05.01.1944
Старое Село, Витебский район, Витебская область
Погиб на Великой Отечественной Войне. Гвардии рядовой, призван в феврале 1943г Гавриловским РВК, Чкаловской области Гавриловского района. Похоронен: Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. ... Показать все