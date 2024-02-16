Сат Минчимаа Белекеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сат Белекей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Чодураа Кавааевна
Отец ребёнка: Каваа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каваа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Мая Кавааевна
Отец ребёнка: Каваа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Чечек Кавааевна
Отец ребёнка: Каваа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каваа