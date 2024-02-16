Сат Минчимаа Белекеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСат Минчимаа Белекеевна

Сат Минчимаа Белекеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сат Белекей

Мать: Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Чодураа Кавааевна

Отец ребёнка: Каваа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сат Николай Кавааевич

Отец ребёнка: Каваа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Мая Кавааевна

Отец ребёнка: Каваа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Чечек Кавааевна

Отец ребёнка: Каваа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каваа

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close