Ромашина (Долгова) Вера Николаевна 09.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРомашина (Долгова) Вера Николаевна

Ромашина (Долгова) Вера Николаевна

avatar

Место рождения

Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.04.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949

Отец: Захматов Николай Никитович

Мать: Долгова Нина Васильевна

Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Образование
Неизвестно
Незаконченное высшее финансово-экономическое. 3 курса
Работа или профессия
Неизвестно
Работала мед.регистратором и мед.сестрой в КардиоВТЭК
Бракосочетание
04.03.1972

Муж: Ромашин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1972

Дочь: Сивущина (Ромашина) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Ромашин Виктор Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1984

Дочь: Костина (Ромашина) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Ромашин Виктор Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.