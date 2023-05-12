Ромашина (Долгова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949
Образование
Неизвестно
Незаконченное высшее финансово-экономическое. 3 курса
Работа или профессия
Неизвестно
Работала мед.регистратором и мед.сестрой в КардиоВТЭК
Бракосочетание
04.03.1972
Рождение ребёнка
14.09.1972
Дочь: Сивущина (Ромашина) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Ромашин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1984
Дочь: Костина (Ромашина) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Ромашин Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно