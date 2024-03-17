Оверчук Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1946
Дата смерти17.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946
Отец: Скачков Павел Николаевич
Мать: Скачкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оверчук Любовь
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оверчук неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оверчук Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1970
Сын: Оверчук Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.03.2024