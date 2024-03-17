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Оверчук Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1946

Дата смерти

17.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946

Отец: Скачков Павел Николаевич

Мать: Скачкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оверчук Любовь

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оверчук неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверчук Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1970

Сын: Оверчук Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.03.2024

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