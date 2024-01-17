Феодосия Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1897
Сын: Грибовский Иосиф(Осип) Никитович
Отец ребёнка: Грибовский Никита Ильич
Церковь Свято-Успенская в Деревне Казимировская Слободка,вблизи деревни Змеевка. Выявлена запись о рождении 18 ноября 1897г. по старому летоисчислению,сына Осипа у крестьянина деревни Змеевка Н... Показать все
Смерть
Неизвестно