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Гордеев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1913

Отец: Гордеев Кондратий

Мать: Гордеева Евдокия

Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Гордеев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Гордеева Вера Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Махнева Валентина

Мать ребёнка: Гордеева Вера Моисеевна

СССР Свердловская обл.,г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Вера Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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