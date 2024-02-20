Гордеев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1913
Отец: Гордеев Кондратий
Мать: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
13.02.1937
Сын: Гордеев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Гордеева Вера Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Махнева Валентина
Мать ребёнка: Гордеева Вера Моисеевна
СССР Свердловская обл.,г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Вера Моисеевна
Смерть
Неизвестно