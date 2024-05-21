Ельчина Евфимия Ивановна Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ельчина Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

11.05.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1857

Муж: Ельчин Иван Фирсович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1859

Сын: Ельчин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ельчин Иван Фирсович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.05.1879
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от воспаления

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