Ельчина Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти11.05.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1857
Муж: Ельчин Иван Фирсович
Рождение ребёнка
27.07.1859
Отец ребёнка: Ельчин Иван Фирсович
Смерть
11.05.1879
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от воспаления