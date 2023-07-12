Новикова (Елина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елин Иван Аверкиевич
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.
Сын: Новиков Никита Евлампиевич
Отец ребёнка: Новиков Евлампий Онуфриевич
Березово, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Смолино, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно