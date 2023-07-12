Новикова (Елина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Елина) Надежда Ивановна

Новикова (Елина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елин Иван Аверкиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.

Сын: Новиков Никита Евлампиевич

Отец ребёнка: Новиков Евлампий Онуфриевич

Березово, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Смолино, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close